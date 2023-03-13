Haftanın en şanslı burçları belli oldu! 4 burç parayı kıracak! Bol kazanç, zenginlik, şöhret ele avuca sığmayacak!
Haftalık burç yorumları yapıldı ve 4 burç dikkat çekti. Bu haftanın en talihli burçları açıklandı. Burç yorumlarını yakından takip edenler buraya! O burçlar bu haftaya güzel başlayacak. Peki haftanın şanslı burçları hangileri çıktı? Bu burçlar için ''Bol kazanç, zenginlik, şöhret ele avuca sığmayacak!'' dendi. İşte 13-19 Mart burç yorumları...
Burç yorumlarını bekleyenler buraya! 13-19 Mart 2023 haftalık burç yorumları yayımlanırken 4 burç dikkat çekti. Bu hafta uyarılar peş peşe gelirken, o burçlar için güzel günlerin beklendiği belirtildi. Terazi burçları için ''Parasal konularla ilgili şanslı olacağınız bir haftadan geçerken, alamadığınız ödemeleri toparlayabilirsiniz.'' dendi. İşte haftanın şanslı burçları ve haftalık burç yorumlarının tümü...
13-19 MART HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
TERAZİ
Sevgili Terazi burçları, iş hayatınızda gelişen konuların arka planında hoşunuza gitmeyen durumlar oluşmuş olabilir. Takım arkadaşlarınız hakkınızda konuşuyor olabilir ve arka planda hakkınızda gizli dönen konuşmalar olabilir. Bu süreçte yaptığınız projeleri başkalarıyla paylaşmamanız oldukça önemli. Projelerinizin aksamaması için kendiniz yürütmeniz belki daha iyi olabilir. Parasal konularla ilgili şanslı olacağınız bir haftadan geçerken, alamadığınız ödemeleri toparlayabilirsiniz.
Özel hayatınızla ilgili de alacağınız kararlarda haftasonu temkinli olmak önemli. Güzel giden bir beraberliğiniz bulunuyorsa farkedemediğiniz gizlilikler yüzünden beraberliğinizi noktalamak boşuna olabilir. Birbirinize kenetlenmeli ve zor geçen bu günlerde maddi ve manevi açıdan beraber olduğunuz kişiye destek vermek kıymetli.
KOÇ
Bu hafta genel anlamda sizin için maddi konularda kafa açıcı bazı gelişmelere gebe olabilir. Bunun yanında yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında da ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası.