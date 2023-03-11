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Haberler Trend Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun. Cumartesi sabahı başlıyor. Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Mart bugün, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar, 13 Mart Pazartesi ve 14 Mart Salı günü ülkemizde görülecek tahmini hava sıcaklıklarını açıkladı. Türkiye'nin 5 bölgesinde havanın yağışlı olduğu görülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri!

takvim.com.tr
11.03.2023 09:08 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:08
Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri tek tek açıkladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 5 bölgede yağışlı hava görülüyor. 10-14 Mart Salı günleri arasında tahmini hava sıcaklıkları vatandaşlarla paylaşıldı. Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Hava sıcaklıkları ise 1 ile 4 derece arası düşecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan güncel raporu haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

AFAD UYARDI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

5 BÖLGE İÇİN UYARI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 81 ilimizde görülecek olan hava sıcaklıkları duyuruldu.

Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek.

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