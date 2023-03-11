Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri tek tek açıkladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 5 bölgede yağışlı hava görülüyor. 10-14 Mart Salı günleri arasında tahmini hava sıcaklıkları vatandaşlarla paylaşıldı. Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Hava sıcaklıkları ise 1 ile 4 derece arası düşecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan güncel raporu haberimizin devamında bulabilirsiniz.