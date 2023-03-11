Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Soğuk havalar bitti sananlar yanıldı! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!
Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun. Cumartesi sabahı başlıyor. Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Mart bugün, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar, 13 Mart Pazartesi ve 14 Mart Salı günü ülkemizde görülecek tahmini hava sıcaklıklarını açıkladı. Türkiye'nin 5 bölgesinde havanın yağışlı olduğu görülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri tek tek açıkladı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 5 bölgede yağışlı hava görülüyor. 10-14 Mart Salı günleri arasında tahmini hava sıcaklıkları vatandaşlarla paylaşıldı. Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Hava sıcaklıkları ise 1 ile 4 derece arası düşecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan güncel raporu haberimizin devamında bulabilirsiniz.
AFAD UYARDI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
5 BÖLGE İÇİN UYARI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 81 ilimizde görülecek olan hava sıcaklıkları duyuruldu.
Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek.