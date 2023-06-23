Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla hafta sonu planları yapan vatandaşlar, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı bilgisini aldı. Peki, hangi ilçelere girişler yasak? Sebebi ne? İşte merak edilenler...