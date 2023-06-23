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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

İstanbul Valiliği, hafta sonu planları yapanlar için önemli bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Son dakika açıklamasında, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

takvim.com.tr
23.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:39
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla hafta sonu planları yapan vatandaşlar, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı bilgisini aldı. Peki, hangi ilçelere girişler yasak? Sebebi ne? İşte merak edilenler...

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

İstanbul Valiliği orman yangınlarına karşı flaş bir karar aldı.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

Valilikten yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...

Belirtilen nedenlerle;

6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

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