Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik duyurdu artık yasak: Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar...
İstanbul Valiliği, hafta sonu planları yapanlar için önemli bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Son dakika açıklamasında, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
23.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:39
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla hafta sonu planları yapan vatandaşlar, 24 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında belirli ilçelere girişlerin yasaklandığı bilgisini aldı. Peki, hangi ilçelere girişler yasak? Sebebi ne? İşte merak edilenler...
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.