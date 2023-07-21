Hafta sonu geldi ŞOK fiyat listesi yayımlandı! 25 Temmuz’a kadar alan karlı çıkacak! Arabası, bahçeli evi olan hemen baksın! Aktüel ürünler katalog!

ŞOK market, bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınlayarak tüketicilere birçok avantajlı fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında farklı kategorilerdeki ürünlerde büyük indirimler yapılıyor. İşte bu hafta sonunda ŞOK'ta bulabileceğiniz bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları...