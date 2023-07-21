Hafta sonu geldi ŞOK fiyat listesi yayımlandı! 25 Temmuz'a kadar alan karlı çıkacak! Arabası, bahçeli evi olan hemen baksın! Aktüel ürünler katalog!
ŞOK bu hafta sonuna özel aktüel ürün katalog listelerini yayımladı. Yayınlanan katalog, müşteriler tarafından büyük ilgi görmeye başladı! Hemen eksiklerini belirlemek isteyenlerin dikkatini çeken katalogda arabası olanlara, bahçeli evi olanlara özel ürünler yer alıyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 21-25 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte fiyat listesi...
21.07.2023 15:51 - Son Güncelleme: 21.07.2023 15:51
ŞOK market, bu hafta sonuna özel aktüel ürün kataloğunu yayınlayarak tüketicilere birçok avantajlı fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında farklı kategorilerdeki ürünlerde büyük indirimler yapılıyor. İşte bu hafta sonunda ŞOK'ta bulabileceğiniz bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları...