HACET NAMAZI KILINIŞI! 12 rekatlık nafile namazı! Hacet namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Hacet namazı kılınışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hacet namazı nasıl kılınır ve Hacet namazı kaç rekat sorusu yer alıyor. Hacet namazı dilediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi için kıldığımız bir namazdır. İşte hacet namazı kılınışı...
Affı bol olan Kadir gecesini tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hacet namazı yer alıyor. İşte Hacet namazı kılınışı....
HACET NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
3 defa Ayetel Kürsi okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.