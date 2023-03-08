HAC KURA SONUÇLARI: hac.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Diyanet Hac kura sonuçlarına nasıl bakılır? 83 bin 430 hac kura sorgulama ekranı!

HACILIK KURA SONUÇLARI SON DAKİKA! Hac kura sonuçları isim isim tüm liste burada! Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl için hac ibadetine ilişkin kura çekilişi yapıldı. Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu yılki çekilişe hacı adaylarının davet edilmediği belirtildi. Adaylar son günlerde sıkça kura sonuçlarını araştırıyordu. Ve beklenen gün geldi. Peki Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı: hac.gov.tr...