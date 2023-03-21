Güvenlik, sekreter, şoför, aşçı, temizlikçi, operatör, garson... 2023 Mart İŞKUR belediye, kamu KPSS’siz personel alımı! 13.000 TL + PRİM + SGK+ yemek!

İŞKUR iş ilanları içim Mart ayı güncellemeleri duyuruldu. Belediye ve kamu iş ilanları açıldı. yaşanan deprem felaketi sonrası iş arayan binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. En az 13 bin TL maaşla belediye ve kamu ilanlarını sizler için derledik. aynı zamanda özel sektör iş ilanlarına da göz atabilirsiniz. İşte 2023 Mart iş ilanları.