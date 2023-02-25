Güneşli hava sizi kandırmasın! İstanbul'da göz gözü görmeyecek! MGM'den basınç ve sis uyarısı! 25,26,27,28 Şubat 2023 HAVA DURUMU RAPORU...
Şubat ayı hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı. İstanbul'a kar yağacak mı, kar yağışları bitti mi gibi sorular milyonlarca İstanbullu tarafından yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları hava durumu hakkında açıklamalarda bulunurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar yağacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yaşanan güneşli havaların ardından vatandaşlar Mart ayında soğuk havaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl? İşte detaylar...
SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM Batı Karadeniz bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise çığ tehlikesi dikkat çekiyor.
MGM GÜNCEL HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
YAĞIŞ UYARISI GELDİ
Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışları(5 - 20 cm) beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.