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Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1-5 Mayıs tarihleri arasında il il hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bu rapora göre hafta içi bazı illerimizde yağmurlu hava hakim olacak. Raporda yer alan bilgilere göre, yeni haftanın bazı günlerinde ülkenin bazı kesimlerinde yağışlı hava görülecek.

takvim.com.tr
02.05.2023 08:50 - Son Güncelleme: 02.05.2023 08:50
Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar yerini ılık havalara bıraktı. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı.

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Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

1 Mayıs Pazartesi yani bugün iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneşe kısa bir mola! İl il son dakika uyarısı yaptılar! Kışlıkları dolaba kaldırmayın! Sıcak havalar yerini bir anda...

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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