RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50'si...

Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50'si...

Güneş ve suyun oluşumuna dair yapılan son araştırmalar herkesi şaşırttı. Son araştırmalar ışığında gökbilimciler Dünya'daki suyun büyük bir kısmının Güneş'ten bile eski zamanlarda oluştuğunu ifade ediyor. Araştırmada paylaşılanlara göre Dünya'daki suyun yüzde 30 ila 50'si yıldızlararası uzaydan geldi.

25.03.2023 08:42 - Son Güncelleme: 25.03.2023 08:42
Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Bilim insanları dünyadaki tüm suların Güneş'ten daha yaşlı olduğunu söyledi. Dünya yüzeyinin tam olarak %70.8'i, vücudumuzun yaklaşık %55-60'ı sudan oluşuyor. Yeni bir araştırmaya göre, Dünya ve Güneş Sistemi'nin çeşitli bölgelerindeki suyun çoğunluğunun Güneş'ten çok eski olduğunu gösteriyor. Dünya'daki suyun yaklaşık olarak %30 ile %50'si uzaydan gelen yıldızlar arası gaz bulutlarından kaynaklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

DAHA ESKİ TARİHLERDE OLUŞTU

Gezegenlerin büyük kısmında yer alan sular Güneş'ten çok eski bir tarihlerde meydana geldi.

Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Dünya'daki suyun bugüne ulaşan bir kısmı Samanyolu Galaksisi ve ötesindeki derin uzaydan gelen materyallerle ortaya çıktı.

Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Bulgu Güneş Sistemi'nin ötesinde Dünya benzeri su içeren gezegenlerin bulunma olasılığını da bir kez daha doğruladı.

Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün kutuplarında bile su yer alıyor.

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