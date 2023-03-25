Güneş ve suyun yaşına dair inanılmaz keşif! Yıllar sonra tespit edildi! Yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Bilim insanları dünyadaki tüm suların Güneş'ten daha yaşlı olduğunu söyledi. Dünya yüzeyinin tam olarak %70.8'i, vücudumuzun yaklaşık %55-60'ı sudan oluşuyor. Yeni bir araştırmaya göre, Dünya ve Güneş Sistemi'nin çeşitli bölgelerindeki suyun çoğunluğunun Güneş'ten çok eski olduğunu gösteriyor. Dünya'daki suyun yaklaşık olarak %30 ile %50'si uzaydan gelen yıldızlar arası gaz bulutlarından kaynaklanıyor.