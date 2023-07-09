Güneş kremini böyle sürenlere uyarı! 10 yaş yaşlandırıyor! Sakın bu hatayı yapmayın...

Genç bir cilde sahip olmak herkesin hayali olsa da bu hatalar sebebiyle kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Güneş kremini, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için kullanmak şart. Fakat doğru kullanım yapılmadığında cildiniz için çok daha zararlı oluyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşlenirken sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için bu yöntemleri deneyin. İşte güneş kremini doğru kullanmak için yapmanız gerekenler...