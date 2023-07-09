Güneş kremini böyle sürenlere uyarı! 10 yaş yaşlandırıyor! Sakın bu hatayı yapmayın...
Yaz aylarında sıklıkla güneş yanıkları, sıcakla ilişkili deri hastalıkları, mantar hastalıkları, atopik egzama, deri kuruluğu, böcek ısırıkları, yüz lekeleri ve roza hastalığı gibi problemler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra güneş cildinizin çok daha hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur. Uzmanlar ise bu sorunların ortaya çıkmaması için güneş kremiyle ilgili uyarılarda bulunuyor.
Genç bir cilde sahip olmak herkesin hayali olsa da bu hatalar sebebiyle kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Güneş kremini, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için kullanmak şart. Fakat doğru kullanım yapılmadığında cildiniz için çok daha zararlı oluyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşlenirken sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için bu yöntemleri deneyin. İşte güneş kremini doğru kullanmak için yapmanız gerekenler...
GÜNEŞ KREMİNİ PLAJDA SÜRMEYİN
Güneşten korunmak isterken en sık yapılan hatalardan biri; güneş kreminin plajda sürülmesi. Çünkü kremin cilt tarafından emilip koruyucu özelliğinin başlamasına kadar ortalama 30 dakikaya ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle en ideali kremi dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce, mümkünse ayna karşısında ve giyinmeden önce sürmeniz. Koruyucu kremi yeterli miktarda sürmeye de özen gösterin. Sprey tarzındaki ürünleri uygulama sırasında solumayın, yüz ve vücut için krem veya losyon formunu tercih edin.
EVDE DE KREM SÜRÜN
Güneş ışınlarının ultraviyole A dalgaları pencere ve perdeler ile araba camından geçiyor. Bu nedenle cildin yaşlanmasıyla ilgili cilt kanseri gelişimi açısından iç ortamlarda da etkileniyoruz. İç ortamlarda SPF'si 15 olan bir ürün yeterli olabiliyor. Ancak ürünün UVA korumasının da olduğuna dikkat edin. Evde terlenmeyeceği, suya girilmeyeceği için farklı teknolojiyle geliştirilmiş olan ve 8 saat gibi uzun süre koruyan ürünler de kullanılabilir.
GÖLGEDE DE KORUNUN
Şemsiye altında olsak da ışınlar plajda kumlardan, ayrıca deniz ve havuz kenarında da sudan yansıyarak bize ulaşıyor ve ışınların yüzde 34'üne maruz kalıyoruz. Kapalı havalarda güneşi görmüyor olsak da zararlı UV ışınlarının yüzde 80'i bulutlardan süzülüyor ve cildimizi etkiliyor.