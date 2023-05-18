Günde 5 tane tüketin farkı görün! Canan Karatay'dan onay çıktı! Bir gece suda bekletip tüketen herkes...

Ceviz, Canan Karatay'ın önerdiği besinler arasında yer alıyor. Canan Karatay cevizin sağlıklı yağlar, lif, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle besleyici bir gıda olduğunu belirtiyor. Cevizin sağlıklı yağlar açısından zengin olması vücudun ihtiyaç duyduğu yağ asitlerini sağlamada önemli bir kaynak olmasını sağlıyor. Bu sağlıklı yağlar insülin seviyelerini karbonhidrata göre daha az yükselttiği için ani açlık krizlerini önlemeye yardımcı oluyor.