Günde 5 tane tüketin farkı görün! Canan Karatay'dan onay çıktı! Bir gece suda bekletip tüketen herkes...
Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek veya vücuttaki yağları azaltmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon sorunu yaşayanlara ve felç hastalarına ekmek tüketmeyi bırakmalarını önerdi ve yerine tüketebilecekleri süper besini açıkladı. Karatay ekmek yerine ceviz tüketmek gerektiğinin altını çizdi.
Ceviz, Canan Karatay'ın önerdiği besinler arasında yer alıyor. Canan Karatay cevizin sağlıklı yağlar, lif, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle besleyici bir gıda olduğunu belirtiyor. Cevizin sağlıklı yağlar açısından zengin olması vücudun ihtiyaç duyduğu yağ asitlerini sağlamada önemli bir kaynak olmasını sağlıyor. Bu sağlıklı yağlar insülin seviyelerini karbonhidrata göre daha az yükselttiği için ani açlık krizlerini önlemeye yardımcı oluyor.
BİR GECE SUDA BEKLETİP YERSENİZ...
Hafızayı güçlendiren cevizi bir gece önceden kabukları ile beraber suda bekletip ertesi günden itibaren düzenli tüketildiğinde kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
Ceviz ağacı doğal olarak yetişen bir ağaçtır ve kendine özgü bir kokuya sahiptir. Kış aylarında yapraklarını döken ve ilkbaharda yeniden yeşeren ceviz ağacı, sert kabuğunun içinde etli bir meyve üretir.