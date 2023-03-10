Günde 2 tane yiyin sonucu görün! Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Bağışıklık sisteminiz zımba gibi olacak!

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenmeyi teşvik etmesi ve çeşitli yiyecek önerileriyle gündeme geliyor. Ünlü profesör diyet önerilerinin bir parçası olarak, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurta tüketimini öneriyor. Karatay'a göre yumurta, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak dahil edilebilecek besleyici bir besindir. Sizi tok tutmaya ve gün boyunca sürekli enerji sağlamaya yardımcı olabileceğinden kahvaltıda yumurta yemenizi öneriyor.