RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Canan Karatay 10 puan verdiği müthiş tarifini paylaştı. Etkisini gören şaştı kaldı. Günde 1 kaşık tüketen çelik gibi oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında en etkili besin olarak gördüğü andız pekmezinin tüketilmesini tavsiye etti. Andız pekmezi, vücut direncini artıran en eski ilaçlardan birisi olarak birçok fayda sunmasıyla biliniyor.

11.04.2023 08:37 - Son Güncelleme: 11.04.2023 08:37
Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Ramazan ayında oruç tutanlar için beslenme düzeni için çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor. Özellikle sahurda tüketilen yiyeceklerin seçimi büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Canan Karatay andız pekmezini sahurda tüketmenin faydalarını vurgulayarak özellikle oruç tutanların dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Karatay'ın 10 puan bu besin kısa sürede dikkat çekti.

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Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

VÜCUDA BÜYÜK DİRENÇ SAĞLIYOR

Canan Karatay andız pekmezini özellikle sahurda önerdi. Öte yandan oruçta vücut direncine büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Andız ağacının yapraklarından elde edilen andız pekmezi, yüzyıllardır kullanılan doğal bir şifa kaynağıdır.

Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Andız pekmezi içerdiği esansiyel yağlar sayesinde antioksidan özellikler gösterir ve vücut direncini artırır.

Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...

Ayrıca birçok vitamin ve mineral açısından zengindir ve bu nedenle birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılır.

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