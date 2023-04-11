Günde 1 kaşık tüketen demir gibi oluyor! Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi anlattı! Etkisi inanılmaz...
Canan Karatay 10 puan verdiği müthiş tarifini paylaştı. Etkisini gören şaştı kaldı. Günde 1 kaşık tüketen çelik gibi oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında en etkili besin olarak gördüğü andız pekmezinin tüketilmesini tavsiye etti. Andız pekmezi, vücut direncini artıran en eski ilaçlardan birisi olarak birçok fayda sunmasıyla biliniyor.
11.04.2023 08:37 - Son Güncelleme: 11.04.2023 08:37
Ramazan ayında oruç tutanlar için beslenme düzeni için çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor. Özellikle sahurda tüketilen yiyeceklerin seçimi büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Canan Karatay andız pekmezini sahurda tüketmenin faydalarını vurgulayarak özellikle oruç tutanların dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Karatay'ın 10 puan bu besin kısa sürede dikkat çekti.
VÜCUDA BÜYÜK DİRENÇ SAĞLIYOR
Canan Karatay andız pekmezini özellikle sahurda önerdi. Öte yandan oruçta vücut direncine büyük katkısı olduğunu vurguladı.
Andız ağacının yapraklarından elde edilen andız pekmezi, yüzyıllardır kullanılan doğal bir şifa kaynağıdır.
Andız pekmezi içerdiği esansiyel yağlar sayesinde antioksidan özellikler gösterir ve vücut direncini artırır.