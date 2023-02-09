Güncel TOKİ Şubat 2023 kura TAKVİMİ! İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli... TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA?
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, deprem 10 ilde hissedildi. Yüzyılın felaketi sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Gözler bu kez TOKİ kuralarına çevrildi. Konuyla ilgili flaş açıklama geldi. İşte Güncel TOKİ Şubat 2023 kura TAKVİMİ! İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 'TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından daha önce yayımlanan takvime göre 7 Şubat Salı günü İzmir ve Afyonkarahisar kuraları çekilmeye başlanacaktı. Ancak tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle takvimde değişikliğe gidildi. Peki TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli kura çekilişleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte güncel TOKİ 2023 Şubat kura TAKVİMİ ve tüm detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA?
TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri, deprem nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle ertelendiği belirtildi.
TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yurt içi ve yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor. Deprem hasarının en aza indirilnesi için çalışmalar sürerken sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.