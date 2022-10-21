Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar... Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor!
Bu gülüş testi şıp diye kişiliğinizi ortaya koyuyor. Şimdi gülüşünü seç ve kendini öğren...
Yüksek sesli ve gürültülü mü kahkaha atıyorsunuz? Yoksa kıkırdayarak mı gülüyorsunuz? Gülme şekliniz kişiliğinizi şak diye ortaya çıkarıyor. Bugün, farklı gülme stillerinin kişiliği nasıl betimlediğini sizlere aktaracağız. Hazırsanız nasıl güldüğünüzü seçin ve okumaya devam edin. İşte o görseller...
GÜRÜLTÜLÜ KAHKAHA
Korkusuz, cesur ve kendinden emin olduğunu gösterir. Senin hakkında kimin ne düşündüğü umrunda değil. Ne istediğin konusunda netsin. Kararlılığınız etkileyici. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Son derece enerjik ve bulaşıcısınız. Gülüşün kadar da içtensin. Ruhunuzun yükselmesine izin veren maceraları ve aktiviteleri seviyorsunuz. Her zaman, her yerde iyi bir kahkaha atmayı seviyorsunuz.
KIKIRDAYARAK GÜLENLER
Bu gülüş çekingen olduğunu gösterir. Gülmekten keyif alıyorsun ama başkalarının hakkında ne düşünebileceğiyle ilgileniyorsun da. Dikkatleri üzerine çekmekten kaçınıyorsun. İlgi odağı olmaktan hoşlanmıyorsun. Her şeyden zevk alacaksın ama asla gardını bırakmayacaksın. Seçilmiş arkadaşlar edinirsin ve sadece onların yanında rahat olursun. Güvenilir ve sorumlusun. Entelektüel şeylere karşı daha büyük bir eğilimin var.