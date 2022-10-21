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Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar... Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor!

Bu gülüş testi şıp diye kişiliğinizi ortaya koyuyor. Şimdi gülüşünü seç ve kendini öğren...

takvim.com.tr
21.10.2022 13:29 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:29
Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

Yüksek sesli ve gürültülü mü kahkaha atıyorsunuz? Yoksa kıkırdayarak mı gülüyorsunuz? Gülme şekliniz kişiliğinizi şak diye ortaya çıkarıyor. Bugün, farklı gülme stillerinin kişiliği nasıl betimlediğini sizlere aktaracağız. Hazırsanız nasıl güldüğünüzü seçin ve okumaya devam edin. İşte o görseller...

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Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

GÜRÜLTÜLÜ KAHKAHA

Korkusuz, cesur ve kendinden emin olduğunu gösterir. Senin hakkında kimin ne düşündüğü umrunda değil. Ne istediğin konusunda netsin. Kararlılığınız etkileyici. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Son derece enerjik ve bulaşıcısınız. Gülüşün kadar da içtensin. Ruhunuzun yükselmesine izin veren maceraları ve aktiviteleri seviyorsunuz. Her zaman, her yerde iyi bir kahkaha atmayı seviyorsunuz.

Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

AĞZINI KAPATIP GÜLENLER

Her küçük ayrıntıyı fark eden bir gözlemcisiniz. İnsanların genellikle dikkate almadıkları şeyi mutlaka fark etmişsinizdir. Çevreni gözlemlemeyi seviyorsun. Küçük şeylerden zevk alıyorsun. Mizah anlayışını yalnızca sizin gibi düşünen biri anlayabilir.

Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

KIKIRDAYARAK GÜLENLER

Bu gülüş çekingen olduğunu gösterir. Gülmekten keyif alıyorsun ama başkalarının hakkında ne düşünebileceğiyle ilgileniyorsun da. Dikkatleri üzerine çekmekten kaçınıyorsun. İlgi odağı olmaktan hoşlanmıyorsun. Her şeyden zevk alacaksın ama asla gardını bırakmayacaksın. Seçilmiş arkadaşlar edinirsin ve sadece onların yanında rahat olursun. Güvenilir ve sorumlusun. Entelektüel şeylere karşı daha büyük bir eğilimin var.

Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

OTURUŞ ŞEKLİNDE GÖRE KENDİNİ TANI

YARIM OTURUŞ: Çok canlı, dışa dönük ve dopdoludur. Adeta yerinde duramaz. Fırsat bulunca başka yerlere gitme eğilimindedir.

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