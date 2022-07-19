Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı! O tarihte...22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...

Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı!

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sayın, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şirin, yatırımcılara önemli tavsiyeler verirken, "Son beş haftadır ons altında olumsuz bir kapanış var. Ons tarafında düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte gram altında da aynı düşüşler var. 950 seviyelerine indi. Fiziki piyasalarda bir gramlık altın neredeyse 979 - 80 TL şeklinde" şeklinde konuştu.