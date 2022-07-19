Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı! O tarihte...22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...
O tarihte...22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın... Son iki ayın en düşük civarını gören gram altın, yatırımcılarını düşündürmeye devam ediyor. Ünlü ekonomist Şirin Sayın, elimizdeki altınları ne yapmamız gerekliliğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamları son 41 zirvesini gördü. Bu hal ise ons altını etkiledi. Ons altında 1700 dolar psikolojik desteğini aşağı doğru ilerlerken, gram altınsa son iki ayın en düşük civarını gördü. Yatırımcılar ise, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" sorularına yönelmiş durumda.
Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ardından düşüş eğilimini sürdürürken; ons altın şu dakikalarda 1705 dolar civarında, gram altın ise 957 lira seviyesinde. 41 senenin zirvesini yenileyen ABD haziran ayı enflasyon verisi ardından, doların dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle altın fiyatları üstünde baskı sürüyor. Ons altın fiyatları, dünkü prosedürlerde 1697 dolar oranına kadar gerileyerek, geçen 11 ayın dip civarını görürken; haftanın son prosedür gününde değer kaybını sürdürüyor.
Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı!
Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sayın, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şirin, yatırımcılara önemli tavsiyeler verirken, "Son beş haftadır ons altında olumsuz bir kapanış var. Ons tarafında düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte gram altında da aynı düşüşler var. 950 seviyelerine indi. Fiziki piyasalarda bir gramlık altın neredeyse 979 - 80 TL şeklinde" şeklinde konuştu.
Uzman Sayın, düşüşlerin devam edeceğini bilrirken, "Ons altın, 1.680 ons seviyelerine kadar düşebilir, gram altında da düşüşler olabilir. 900 – 950 TL aralığında fiyatlamalar da olabilir. Gram altında da ons altında da düşüşler devam edecek. Ani hareketlerden korunmak gerekiyor. Gram altında tekrardan 1.000 liranın üstünde daha yukarıya seviyeler olabilir lakin stabil, yatay 900 – 950 TL aralığında fiyatlanan bir gram altın görebiliriz önümüzdeki zamanda.
Elinde altını olanlar dikkat!
899 – 900 lira gram altında alım fırsatı olacak seviyeler. Tabii ki aşağısı amacıyla ilgi etmek gerekir. Altını elinde bulunanlar; dünyadaki hem jeopolitik hem de enflasyonist sorunlar çözülmedi. Çözüldükten sonra satalım mı diye konuşalım. Ancak şu an daha çok portföyleri altın amacıyla besleme dönemiymiş şeklinde hissediyorum.