Gram altın için net rakam belli oldu! Kritik günü açıkladı! Bu gerçekleşirse vaziyet alın piyasa alt üst olur! 22-18 ve 14 ayar altın fiyatları!
Dünyada piyasalar gözlerini Fed faiz kararına çevirdi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in enflasyonla mücadele kapsamındaki mesajları altın ve doların hareketini etkileyecek. Altın ve Piyasalar Eksperi İslam Memiş, FED'in faiz kararı evveli TGRT Haber canlı yayınında dolar ve altın fiyatlarıyla alakalı kritik yorumlar yaptı. ''Bütün dünyada Fed belirsizliği hakim. 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artış yapılacak merak ediliyor" diyen Memiş, "Bu süreçte dolar karşısında tüm varlıklar değer kaybetti. Fed'in faiz kararı ardından daha net tahminler gelecektir. Şu anda nerdeyse yüzde 20'den çok düşüş gerçekleşti. Bu düşüşlerin devam edip etmeyeceğini ise fed ardından göreceğiz. İşte 22-18 ve 14 ayar altın fiyatları...
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, FED'in faiz kararı öncesi TGRT Haber canlı yayınında dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili kritik yorumlar yaptı. ''Altın ve kripto para gibi emtialarda sert düşüşler gördük. Benim şahsi görüşüm Fed Başkanı Jerome Powell daha güvercin tonda bir açıklama gerçekleştireceği yönünde" diyen Memiş, " Küresel borsalardaki riski bozmak istemeyebilir. Çünkü borsalarda da yüzde 3,5-4 seviyesinde satışlar gerçekleşti. Bu satışlar devam ederse peşinden stagflasyon süreci geliyor zaten. Bu amaçla piyasaların rahatsız olmaması amacıyla daha yumUşak bir açıklama gerekiyor" şeklinde konuştu.
DOLAR 17,80 SEVİYESİNİ GÖREBİLİR
''Bizim mayıs-haziran-temmuz ayı beklentilerimiz vardı biliyorsunuz. Temmuz ayında pik seviyeleri göreceğimizi ön görü ediyorduk" diyen Memiş, "Oradan yine düşüş trendine geçeceğini bekliyoruz. Bu yükselişler sürerse dolar kuru 17,80 seviyelerini görebilir. Genellikle emtialarda ve paritelerdeki düşüşler kalıcı değil. Kademeli olarak alım gerçekleştirmek daha mantıklı olacaktır.
Bu süreçte dolar varlıkları üstünde prosedür yapan vatandaşlara bu seviyeleri daha riskli bulduğumu söyleyebilirim. Dolar kurundan gerileme olması durumunda gram altında da aşağı yönlü bir trend görmemiz mümkün. O yüzden daha alım tarafında değil piyasaları yakından takip ederek süreci takip edebilir. Elinde dolar tespit edilen yatırımcı ise karşısında en çok hangi enstrüman değer kaybetmişse riskten kaçmak amacıyla o bölgeye yönelebilir" yorumunda bulundu.
GRAM ALTIN 1450 LİRAYI GÖREBİLİR
''Şu andaki ekonomik koşullar göz önüne alındığında gram altında 950 lira altının zor olduğunu düşünüyorum" diyen Memiş, "1 Mayıs tarihinde gram altın amacıyla '900 lira altı hayal' uyarılarım vardı. Şunu gönül rahatlığıyla bugün söyleyebilirim ki 950 lira altı imkansız. Yatırımcılar 1.000 lira altına sarkmaları orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yılın geri kalanından 1.200 ve 1.450 lira rakamları görülebilir. 2021 Aralık ayında gördüğümüz düşüşler 'süper bono' adıyla tanınan yeni ekonomi paketi açıklandığında tekrarlanmayacak. Geri çekilmeler kuşkusuz olacaktır ama uzun vadede düşüş masada değil. Haziran ayında piyasalar amacıyla iç siyaseti izleyeceğimizi esasen ifade etmiştik" dedi.
ALTIN FİYATLARI 3 AY SONRA...
ABD enflasyon oranları cuma günü duyuruldu ve enflasyon gittikçe yükseliyor. Bu hal altın fiyatlarını da yükseltirken, uzmanlardan ürküten gram altın tahmini geldi. Profesör Doktor Sefer Şener gram altının 1,000 TL düzeyinin altına düşebileceğini açıkladı. Bazı uzmanlara göre her ne kadar dolar yükselişe geçtiğinde, ons altında düşüş yaşansa da bu durumun gram altın amacıyla geçerli olmayacağını söylediler. Bazı uzmanlara göre gram altın 1,000 TL düzeyinin altına düşmeyeceği öngörülüyor.