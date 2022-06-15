Gram altın için net rakam belli oldu! Kritik günü açıkladı! Bu gerçekleşirse vaziyet alın piyasa alt üst olur! 22-18 ve 14 ayar altın fiyatları!

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, FED'in faiz kararı öncesi TGRT Haber canlı yayınında dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili kritik yorumlar yaptı. ''Altın ve kripto para gibi emtialarda sert düşüşler gördük. Benim şahsi görüşüm Fed Başkanı Jerome Powell daha güvercin tonda bir açıklama gerçekleştireceği yönünde" diyen Memiş, " Küresel borsalardaki riski bozmak istemeyebilir. Çünkü borsalarda da yüzde 3,5-4 seviyesinde satışlar gerçekleşti. Bu satışlar devam ederse peşinden stagflasyon süreci geliyor zaten. Bu amaçla piyasaların rahatsız olmaması amacıyla daha yumUşak bir açıklama gerekiyor" şeklinde konuştu.