Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

18 Temmuz'da Yengeç burcundaki yeniay, Boğa-Akrep ekseninden Koç-Terazi eksenine düğüm geçişlerine denk geliyor. Bu hafta, Kuzey Düğümü Boğa'dan Koç'a geçiyor ve biz de yeni başlangıçların güçlü bir portalını simgeleyen yeniayı karşılıyor. İşte haftalık burç yorumları...