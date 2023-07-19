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Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

23 Temmuz'da parayı, aşkı ve güzelliği yöneten Venüs aynı ateşli burçta geri hareket ederken, Güneş Aslan burcuna geçiyor. Şu andan Eylül ayına kadar, mali mücadelelerimiz veya uyumsuz ilişkilerimiz aydınlanıyor. Astrologlardan uyarılar gelmeye başladı. Özellikle 5 burç için yeni kapılar açılacak. İşte hafatalık burç yorumu ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.07.2023 17:33 - Son Güncelleme: 19.07.2023 17:35
Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

18 Temmuz'da Yengeç burcundaki yeniay, Boğa-Akrep ekseninden Koç-Terazi eksenine düğüm geçişlerine denk geliyor. Bu hafta, Kuzey Düğümü Boğa'dan Koç'a geçiyor ve biz de yeni başlangıçların güçlü bir portalını simgeleyen yeniayı karşılıyor. İşte haftalık burç yorumları...

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Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

23 Temmuz'da parayı, aşkı ve güzelliği yöneten Venüs aynı ateşli burçta geri hareket ederken, Güneş Aslan burcuna geçiyor. Şu andan Eylül ayına kadar, mali mücadelelerimiz veya uyumsuz ilişkilerimiz aydınlanıyor.

Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

KOÇ

Gelirinizi ve öz değerinizi yönetme hakkında çok şey öğrendiniz, şimdi odağınızı yeni kimliğinize kaydırmanın ve kendinizi dış dünyaya güvenle tanıtmanın zamanı geldi.

Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

BOĞA

Hayata her zaman nasıl yaklaştığınızı iyice düşündünüz, şimdi içe dönme ve tüm yeni içgörülerinizi bütünleştirme zamanı, derine inmekten korkmayın.

Gözünüzü kulağınızı dört açın! 5 burç için 23 Temmuz işaret edildi! Sakın pes etmeyin! Aşk, para, sağlık, mutluluk...

İKİZLER

Yalnızlık içinde zaman geçirdiniz ve kendinizi tanımakta ustalaştınız, şimdi vizyoner rolünüze adım atmanın ve umutlarınızı ve hayallerinizi dünyayla paylaşmanın zamanı geldi.

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