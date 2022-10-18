Göz şeklini seç kişiliğini söyleyelim! Eğer kahverengiyse siz çok daha...

Göz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor. En çok bulunan göz rengi kahverengi olsa da iyi ki gözlerim kahverengi diye şükür edeceksiniz! Göz rengine ve şekline göre karakterini ortaya koyuyoruz! Peki, kendini tanımaya hazır mısın? O zaman göz rengini ve şeklini seç aslında nasıl birisin anında öğren...