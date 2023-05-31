Görüntüler dehşete düşürdü! Yılana canlı canlı kendini yedirtti! Böylesi ilk kez yaşandı!

Vahşi yaşam belgeselcisi ve doğa bilimcisi Paul Rosolie, cesur bir deney için kendini dev bir anakondaya yem yaparak dikkatleri üzerine çekti. Discovery Channel için gerçekleştirilen bu olağanüstü deney, 7 Aralık tarihinde yayınlandı ve izleyicilerin nefesini kesmeyi başardı. Anakondalar, büyüklükleri ve etkileyici avlanma yetenekleriyle dikkat çeken Güney Amerika'ya özgü yılanlardır. Vahşi doğadaki rolleri ve yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek, bu ilginç yılan türünün doğal yaşamını ve ekosistemdeki önemini anlamak için önemlidir.