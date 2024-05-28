Görenler şok geçiriyor! Sevimli olduğuna bakmayın! Öyle bir tehlikesi var ki... Hemen orayı terk edin

Doğa, hem göz alıcı güzellikleriyle hem de içinde barındırdığı tehlikelerle insanları her daim büyülemektedir. Bu unsurlar arasında kedi tırtılı, hem görünümü hem de taşıdığı tehlike ile özellikle dikkat çekmektedir. Güney flanel güvesine dönüşen bu tırtıl, zarif ve yumuşak görüntüsünün altında zehirli dikenleri saklamaktadır. Bu özellikleriyle doğanın tehlikeli fakat aynı zamanda büyüleyici yüzünü gözler önüne sermektedir. Kedi tırtılı, adını aldığı kediye benzeyen tüylü ve sevimli görünümüyle dikkat çeker.