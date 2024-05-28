Görenler şok geçiriyor! Sevimli olduğuna bakmayın! Öyle bir tehlikesi var ki... Hemen orayı terk edin

Doğa, hem göz alıcı güzellikleriyle hem de içinde barındırdığı tehlikelerle insanları her daim büyülemektedir. Bu unsurlar arasında kedi tırtılı, hem görünümü hem de taşıdığı tehlike ile özellikle dikkat çekmektedir. Güney flanel güvesine dönüşen bu tırtıl, zarif ve yumuşak görüntüsünün altında zehirli dikenleri saklamaktadır. Bu özellikleriyle doğanın tehlikeli fakat aynı zamanda büyüleyici yüzünü gözler önüne sermektedir. Kedi tırtılı, adını aldığı kediye benzeyen tüylü ve sevimli görünümüyle dikkat çeker.
Kedi tırtılı, özellikle Amerika'nın sıcak bölgelerinde bulunur ve yaşam döngüsü boyunca birkaç kez deri değiştirir. Bu tırtıllar, çeşitli ağaç ve çalı türlerinin yapraklarıyla beslenerek çeşitli habitatlarda yaşayabilirler.
Genellikle uysal bir doğaya sahip olmalarına rağmen, dokunulduğunda insanlarda şiddetli ağrıya ve hatta alerjik tepkilere neden olabilecek zehirli iğnelere sahiptirler.
Yumuşak ve davetkar görünümlerine rağmen, kedi tırtılı dokunduğunda neden olduğu ağrı ile bilinir.