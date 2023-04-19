RAMAZAN İMSAKİYE
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Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı! Meksika Körfezi'nde keşfedilen Bathynomus yucatanensis isimli canlı türü, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bu türün 160 milyon yıldır var olduğu düşünülüyor ve görünüşü birçok deniz canlısından oldukça farklı. İşte Bathynomus yucatanensis hakkında bilmeniz gerekenler.

19.04.2023 11:39 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:39
Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

Bathynomus yucatanensis, Meksika Körfezi'nde keşfedilen bir izopod türüdür. İzopodlar, kril ve yengeçlerle aynı familyaya ait olan deniz canlılarıdır.

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Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

Görünümü Nasıldır?

Bathynomus yucatanensis'in dış görünümü oldukça korkutucudur. Dev bir biti andıran bu canlı, on dört tane bacağı ve sarımsı bir renk tonuyla dikkat çekiyor.

Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

Bathynomus yucatanensis'in Boyutları Ne Kadar?

Bu canlının boyutları oldukça büyüktür. 26 cm uzunluğunda ve 13 cm genişliğinde olan Bathynomus yucatanensis, dev mürekkep balıklarıyla benzer boyutlara sahiptir.

Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

Bathynomus yucatanensis Nasıl Beslenir?

Bathynomus yucatanensis, etobur bir canlıdır ve genellikle deniz tabanındaki ölü şeylerle beslenir.

Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!

Neden Bu Keşif Önemlidir?

Bathynomus yucatanensis'in keşfi, okyanuslardaki biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekiyor. Bilim insanları, insanlığın okyanuslar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayarak, derin denizlerde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok canlı türü olduğuna inanıyor.

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