Görenler şaştı kaldı! Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı!
160 milyon yıldır yaşıyor! Türünün tek örneği ortaya çıktı! Meksika Körfezi'nde keşfedilen Bathynomus yucatanensis isimli canlı türü, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bu türün 160 milyon yıldır var olduğu düşünülüyor ve görünüşü birçok deniz canlısından oldukça farklı. İşte Bathynomus yucatanensis hakkında bilmeniz gerekenler.
19.04.2023 11:39 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:39
Bathynomus yucatanensis, Meksika Körfezi'nde keşfedilen bir izopod türüdür. İzopodlar, kril ve yengeçlerle aynı familyaya ait olan deniz canlılarıdır.