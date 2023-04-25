Gördüğünüz tüm portreleri unutun! 500 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı. Resimlerin görsel kalitesiyle hayran bile kalacaksınız. Tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portleriyle bu portreler arasındaki farklar gerçeğin ötesine geçiyor. İranlı ressam tarafından portresi çizilen padişahlar ise merak ediliyor. Çizimler zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı görünüyor.