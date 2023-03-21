Gördüğünüz tüm padişah portrelerini unutun! Gerçeğiyle arasında dağlar kadar fark var! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Altı asır boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı padişahlarının portlerini her birimiz tarih kitaplarından hatırlıyoruz. Çoğu padişahın portresi 18 ve 19. yüzyılda çizildi. Konstantin Kapıdağlı Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar gelen tüm padişahların portresini tek tek çizdi. Son olarak Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresinin farklı bir versiyonunu çizdi. Bu portrelerin tarih kitaplarında gördüklerimizden çok farklı olduğunu göreceksiniz.