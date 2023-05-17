Gördüğünüz tüm kareleri unutun! 500 yıl sonra sil baştan çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Hürrem Sultan'a bir de böyle bakın
Asırlar boyunca üç kıtada hüküm süren Osmanlı padişahlarının portrelerini tarih kitaplarından hatırlıyoruz. Çoğu padişahın portresi 18 ve 19. yüzyılda çizildi. Konstantin Kapıdağlı Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar gelen tüm padişahların portresini tek tek çizdi. Son olarak Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresinin farklı bir versiyonunu çizdi.
17.05.2023 08:37 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:37
Osmanlı padişahlarının portreleri, genellikle ressamlar ve sanatçılar tarafından çizilirdi. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda, Batı tarzında portreler yaygınlaştı ve tarih kitaplarında da sıklıkla kullanıldı. Konstantin Kapıdağlı'nın Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini çizmesiyle Fatih'ten sonra bir ilk gerçekleştirildi. Son olarak İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı.