Gördüğünüz tüm kareleri unutun! 500 yıl sonra sil baştan çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Hürrem Sultan’a bir de böyle bakın

Osmanlı padişahlarının portreleri, genellikle ressamlar ve sanatçılar tarafından çizilirdi. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda, Batı tarzında portreler yaygınlaştı ve tarih kitaplarında da sıklıkla kullanıldı. Konstantin Kapıdağlı'nın Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar olan tüm padişahların portrelerini çizmesiyle Fatih'ten sonra bir ilk gerçekleştirildi. Son olarak İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı.