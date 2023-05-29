Gördüğünüz tüm fotoğrafları unutun! II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz!

Tarihte adından söz ettirmiş liderlerin gençlik fotoğrafları her dönem insanların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Fotoğrafçılık Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemine doğru geliştiği için özellikle Abdülaziz ve sonrasında tahta çıkan padişahların portrelerine ulaşabiliyoruz. Ancak Sultan Abdülaziz'den önceki padişahların portrelerini saraya gelmiş ressamların çizimlerinden görebiliyoruz. Şimdi sizlerle tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğraflarını tek tek paylaşıyoruz.