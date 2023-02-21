Gönül Dağı'ndaki son ayrılık kantarın topuzunu kaçırır. Tek bölümde işini bitirecekler. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı. Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.