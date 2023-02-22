Gönül Dağı yeni bölüme bir fireyle başlıyor iddiası hayal yıkar! Meğer hikayesini tek bölümde...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı iç ısıtan hikayesiyle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Milyonlarca izleyicisi olan dizi son olarak 85. bölümüyle ekranlardaydı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı. Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.
22.02.2023 12:41 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:41
TRT 1 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitledi. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.
BOMBA İDDİA
Son olarak 85. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitliyor.