Gönül Dağı yeni bölüme bir fireyle başlıyor iddiası hayal yıkar! Meğer hikayesini tek bölümde...

TRT 1 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitledi. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.