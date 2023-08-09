Gökyüzü ve astronomi meraklıları için beklenen an nihayet yaklaşıyor. Yılda 8 kez meydana gelen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurlarının en göz alıcılarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzünde unutulmaz bir görsel şölen sunmak için hazırlanıyor. Bu etkileyici doğa olayı, gökyüzü izleyicilerini büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Perseid Meteor Yağmuru, yıldız kaymalarının en belirgin ve bol olduğu anlardan biridir. Gökyüzünde belirli bir bölgede yoğunlaşan meteorların oluşturduğu bu görsel şölen, astronomi severlerin ve sıradan izleyicilerin gözlerini gökyüzüne dikmesine neden olur. Gecenin karanlığında parlayan bu ışıklar, adeta yıldızların düşmesi izlenimini uyandırır.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, binlerce yıl öncesine dayanan kuyruklu yıldızların geçişleri sonucu ortaya çıkan gök taşı yağmuru olayları yılda 8 kez düzenli olarak gerçekleşiyor. Bu olaylar Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılıyor. Her bir olay, gökyüzünde etkileyici ışık izleri bırakarak gözlemcileri büyülü bir deneyime davet ediyor.
12-13 AĞUSTOS GECESİ'NE DİKKAT
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.
"O GECE AY IŞIĞI OLMAYACAK"
TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi.