Gökyüzündeki ışık gösterisi için tarih verildi! Perseid Meteor Yağmuru geliyor! İşte Türkiye'de görüneceği saat...

Gökyüzü ve astronomi meraklıları için beklenen an nihayet yaklaşıyor. Yılda 8 kez meydana gelen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurlarının en göz alıcılarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzünde unutulmaz bir görsel şölen sunmak için hazırlanıyor. Bu etkileyici doğa olayı, gökyüzü izleyicilerini büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Perseid Meteor Yağmuru, yıldız kaymalarının en belirgin ve bol olduğu anlardan biridir. Gökyüzünde belirli bir bölgede yoğunlaşan meteorların oluşturduğu bu görsel şölen, astronomi severlerin ve sıradan izleyicilerin gözlerini gökyüzüne dikmesine neden olur. Gecenin karanlığında parlayan bu ışıklar, adeta yıldızların düşmesi izlenimini uyandırır.