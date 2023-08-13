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Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl...

Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı! Her bireyin vücudu kendine özgüdür ve farklılık gösterirken, vücut detayları da bu çeşitliliği yansıtır. Göbek delikleri de bu farklılıklara örnek teşkil ediyor. Yapılan araştırmalara göre, toplamda 6 farklı çeşit göbek deliği türü olduğu belirlendi ve bu göbek deliği tipleri ilginç yaşam bilgilerini yansıtıyor. Buna göre en uzun ömre sahip göbek deliği açıklandı. O kişiler yaklaşık 72-75-81 yıl yaşayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 10:08 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 10:08
Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl... 1

Göbek deliği, aslında vücutta bulunan bir yara izi olarak ortaya çıkar. Doğum sırasında anne karnındaki bebekle bağlantıyı sağlayan kordonun kesilmesiyle oluşur ve zamanla kendiliğinden iyileşerek iz şeklini alır. Göbek delikleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve çeşitli şekillerde oluşabilir. Ancak uzmanlar göbek deliğinin kişiliğiniz hakkında ipucu verdiğini ve ortalama olarak kaç yaşına kadar yaşayacağınızı gösterdiğini belirtiyor. Peki buna göre kim ne kadar yaşayacak?

Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl... 2

ÇIKINTILI GÖBEK

Bu tip en çok bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ve biz büyüdükçe - göbek deliği de genellikle değişir - genişler. Gençlerde göbek fıtığı olarak da bilinirler ve bazen ağrısız bir yumru gibi görünebilirler. Gülerken, öksürürken, ağlarken veya tuvalete giderken büyüyebilirler. Dışarı çıkan göbek deliği, güçlü, dışa dönük, iyimser, inatçı, ilgi odağı olmayı seven ve istediğini elde etmek için sebat eden bir karakteri gösterir. Çıkıntılı göbek deliği olan insanlar, inançlarını ve fikirlerini çok düşünürler ve onlara bağlı kalırlar. Uyumlu bir ortak bulmaları zaman alır, ancak bir kez bulduklarında ilişkilerinin uzun sürmesi beklenir.

Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl... 3

Ortalama yaşam beklentisi: 72 yıl.

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