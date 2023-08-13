Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl...

Göbek deliği, aslında vücutta bulunan bir yara izi olarak ortaya çıkar. Doğum sırasında anne karnındaki bebekle bağlantıyı sağlayan kordonun kesilmesiyle oluşur ve zamanla kendiliğinden iyileşerek iz şeklini alır. Göbek delikleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve çeşitli şekillerde oluşabilir. Ancak uzmanlar göbek deliğinin kişiliğiniz hakkında ipucu verdiğini ve ortalama olarak kaç yaşına kadar yaşayacağınızı gösterdiğini belirtiyor. Peki buna göre kim ne kadar yaşayacak?

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ÇIKINTILI GÖBEK

Bu tip en çok bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ve biz büyüdükçe - göbek deliği de genellikle değişir - genişler. Gençlerde göbek fıtığı olarak da bilinirler ve bazen ağrısız bir yumru gibi görünebilirler. Gülerken, öksürürken, ağlarken veya tuvalete giderken büyüyebilirler. Dışarı çıkan göbek deliği, güçlü, dışa dönük, iyimser, inatçı, ilgi odağı olmayı seven ve istediğini elde etmek için sebat eden bir karakteri gösterir. Çıkıntılı göbek deliği olan insanlar, inançlarını ve fikirlerini çok düşünürler ve onlara bağlı kalırlar. Uyumlu bir ortak bulmaları zaman alır, ancak bir kez bulduklarında ilişkilerinin uzun sürmesi beklenir.