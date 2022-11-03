Giysinizi yeni gibi yapacak mucize formül ifşa edildi! Çamaşır suyu lekeli kıyafetinizi atmayın!
Çamaşır suyu ile yapılan temizlik her ne kadar içinize sinse de giysilerinize damladığında renklerini solduruyor ve beyaz lekelere neden olabiliyor. İşte çamaşır suyu lekesinden kurtulmanın formülü...
Çamaşır suyu kumaşa değer değmez rengini değiştirir. Bu nedenle oluşan lekeyi çıkarmaya çalışmak imkansız olmasa da zordur. Koyu renk bir giysinin üzerinde birkaç küçük leke varsa size anlatacağımız bu yöntemle kolayca bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte çamaşır suyu lekesini çıkarmanın altın formülü!
RENKLİ KIYAFETTEKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ
Top pamuğunuza biraz alkol sürün. Hasarlı bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeye devam edin. Soğuk suda iyice durulayın. Büyük bir çamaşır suyu lekesi varsa, tüm giysiyi tamamen renklerden arındırabilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.
BEYAZ KIYAFETTEKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ
1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın. Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin. Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.
Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bunu yaparak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.