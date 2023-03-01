Gitti denen kış geri geliyor! Çok fena bastıracak! Gün gün saat verildi! Atkı mont bere ne varsa hazırlayın!

Türkiye'deki hava durumu tahminleri, sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve diğer hava koşullarına ilişkin güncel bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklıklar şubat ayına göre yüksek derecelerde seyrederken bugün ülkemizin bazı bölgelerinde yağışlar ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarına kulak kesildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini vatandaşlarla paylaştı.