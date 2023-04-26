Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! NASA uyardı! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, asteroitler uzayda Dünya'ya en yakın cisimler olarak biliniyor. Asteroitler gezegenimizin hayatta kalmasına bir tehdit oluşturuyor gibi görünse de tüm asteroitlerin canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Yalnızca çok büyük ve Dünya ile çarpışma olasılığı yüksek olan asteroitler gezegen için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Son olarak NASA yeni bir asteroit uyarısı yaptı.