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Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Sıcak havalara kısa bir mola! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı. Ani değişimlere hazırlık olun. Özellikle bayram sonrası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri son günlerde soğuk havaların etkisini göstermesiyle merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre hangi ilimizde yağış görüleceği belli oldu. Hafta sonundan itibaren kadar çoğu ilimizde sağanak yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

23.04.2023 13:55 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:56
Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Türkiye'deki hava durumu tahminleri, sıcaklık, yağış bilgilerin vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklıklar şubat ayına göre yüksek derecelerde seyrederken bugün ülkemizin bazı bölgelerinde yağışlar ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını merak ediyor.

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Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

UZMAN İSİMDEN 'EL NİNO' UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den El Nino uyarısı geldi. Uzman isim insanları tarih vererek uyardı.

Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

El Nino'nun Türkiye'ye geleceğini söyleyen Ökten, "Amerika meteoroloji sitesi Accuweather, Türkiye'nin Mayıs ayında sıcak geçeceğini öngörüyor.

Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

Bu sene El Nino var. Yaz sıcak olur fakat ani şiddetli hava olayları kaçınılmaz. Tedbirli olunmalı." uyarısını yaptı.

Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre (MGM) Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

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