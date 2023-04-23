Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Sıcak havalara kısa bir mola! Ani değişimlere hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Türkiye'deki hava durumu tahminleri, sıcaklık, yağış bilgilerin vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklıklar şubat ayına göre yüksek derecelerde seyrederken bugün ülkemizin bazı bölgelerinde yağışlar ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını merak ediyor.