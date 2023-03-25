Gerçeğiyle arasında dağlar kadar fark var! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet... Gördüğünüz tüm padişah portrelerini unutun!

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Gördüğünüz tüm padişah resimlerini unutun. Gerçeğiyle arasında dağlar kadar fark var. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı. Resimlerin görsel kalitesiyle hayran bile kalacaksınız. Tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portleriyle bu portreler arasındaki farklar gerçeğin ötesine geçiyor.