Gençler için bulunmaz fırsat! 15- 24 yaş aralığında herkese İŞKUR'dan binlerce Euro hibe para veriliyor!
Ülkenin menfaatine yönelik projeler geliştiren Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak yeni projenin ayrıntılarını paylaştı. Toplamda 19,5 milyon euroluk hibe desteğinin verileceği yeni projenin, 24 yaşını aşmamış olan gençleri kapsayacağı duyuruldu. Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve hem gençlere hem işsizlere hem de diğer kategoriler altında değerlendirilen ülke vatandaşlarına verdiği destekler ile ülke içi üretimin artmasında büyük rol oynayan Türkiye İş Kurumu, sene ortasında yepyeni bir projenin duyurusunu yaptı.
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu istihdam projeleri, ödeme hizmetleri ve diğer hizmet başlıkları sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği ile ortak bir proje geliştirdiğini duyurdu. Kamu kurumu, yeni projesinin detaylarını paylaşırken söz konusu proje kapsamında euro cinsinden hibe ödemelerinin yapılacağını belirtti.
"Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" Duyurusu!
Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve hem gençlere hem işsizlere hem de diğer kategoriler altında değerlendirilen ülke vatandaşlarına verdiği destekler ile ülke içi üretimin artmasında büyük rol oynayan Türkiye İş Kurumu, sene ortasında yepyeni bir projenin duyurusunu yaptı.
Yeni proje kapsamında Avrupa Birliği ile el sıkıştığını açıklayan Türkiye İş Kurumu, "Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" ismi ile hizmete sunulacak olan yeni projenin detaylarını yayınladı.
Yeni proje kapsamında 15- 24 yaş aralığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işsiz gençlere yönelik hibe desteklerinin verileceğini bildiren Türkiye İş Kurumu, bu sayede hem gençleri bir iş sahibi yapacağını hem de ülke içi üretimin artmasının hedeflendiğini belirtti.
Mali Veriler Belli Oldu!
Türkiye İş Kurumu- Avrupa Birliği ortaklığında geliştirilmiş olan Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı'nın mali verilerine ilişkin açıklamalar yapıldı.