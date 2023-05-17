Kuru fasulye sofraların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Pişirmesi biraz zor gibi gözükse de birkaç ipucu sayesinde dakikalar içerisinde en lezzetli fasulyeyi pişirmeniz mümkün. Özellikle gaz ve şişkinlik nedeniyle korkulan yemeklerden olan fasulye için bu vereceğimiz tavsiye oldukça işinize yarayacak. İşte en lezzetli kolay fasulye tarifi... KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR? Fasulye 'oligosakkarit' denilen bir şeker molekülü içerir. Oligosakkarit tipi büyük moleküllü şekerler midemizde veya ince barsaklarımızda sindirilemezler. Çünkü vücudumuz oligosakkaritleri sindirmemizi sağlayacak bir enzim yoktur. LOKANTA USULÜ KURU FASULYE YAPMANIN PÜF NOKTALARI İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması. GAZ YAPMAMASI İÇİN BUNU DENEYİN! En önemli noktalardan biri, fasulyeyi pişirmeden önce haşlama suyuna ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kimyon, fasulye tükettikten sonra hissedeceğiniz gaz problemini büyük oranda ortadan kaldırır. Aynı şekilde kekik de fasulye pişerken ortaya çıkan gaz yapıcı moleküllerin parçalanmasını sağlayabilir. Lokantaların tercihi daha tombul, küçük ve lezzetli olan meşhur İspir şeker fasulyesi oluyor. Fasulyeyi mutlaka 11 gece önceden suda bekletin. Fasulyeleri düdüklü tencerede değil büyük tencerelerde mutlaka içme suyuyla pişriin. Suyun üzerinde oluşan köpükleri dikkatlice alın. Köy tereyağı tercih edin. Tereyağını mutlaka kısık ateşte eritin. Soğanları incecik doğrayıp fazla suyunu süzmeden asla eklemeyin. 400 gram haşlanmış kuru fasulye için 1,5 yemek kaşığı un ekleyin. Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkın. Bunun nedeniyse limon suyunun fasulyenin dağılmamasını engellemsi. Pişen fasulyeleri güvece aktararak 1 bardak su daha ekleyin. 200 derece fırında 45 dakika-1 saat kadar pişirin.