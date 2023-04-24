Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! 6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor!

Futbol dünyasını sallayan IQ testi geldi. Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu 100 kişiden birisi olabilirsiniz. 6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor. Söz konusu testte Neymar ve Mohamed Salah fotoğraflarının arasına gizlenmiş Cristiano Ronaldo fotoğrafını bulmak için sadece 6 saniye süre veriliyor. Testi hazırlayanlar bu süre zarfı içerisinde dünya yıldızını bulabileceklerini iddia ediyor.