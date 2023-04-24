Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 100 kişiden 1'i olabilirsiniz! 6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor!
Dünya genelinde büyük yankı uyandıran optik illüzyon testlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Neymar ve Mohamed Salah fotoğrafı tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Sporseverlerin ilgisini çeken bu test sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Ancak testi tanımlanan süre içerisinde çok az kişi tamamlayabildi.
24.04.2023 10:12 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:12
Futbol dünyasını sallayan IQ testi geldi. Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu 100 kişiden birisi olabilirsiniz. 6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor. Söz konusu testte Neymar ve Mohamed Salah fotoğraflarının arasına gizlenmiş Cristiano Ronaldo fotoğrafını bulmak için sadece 6 saniye süre veriliyor. Testi hazırlayanlar bu süre zarfı içerisinde dünya yıldızını bulabileceklerini iddia ediyor.