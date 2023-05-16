Fotoğraftaki tek farklı emojiyi bulabilir misin? Bu salı bulmacasını ancak bir dahi 11 saniyede çözebilir!

Zeka oyunları, basit bir bilmeceyi veya bir bulmacayı daha ilginç hale getiriyor. Çünkü bu zeka oyunları yaratıcı düşünmeyle çözülüyor. Bu bulmaca sayesinde diğerlerinden farklı olan kişiyi tespit etmeniz zaman alıyor. Bunun nedeni ise görselde birbirine benzeyen onlarca kişi olmasından kaynaklanıyor. Peki, diğerlerinden farklı olan kişiyi fark ettiniz mi? Haydi hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.