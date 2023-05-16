Fotoğraftaki tek farklı emojiyi bulabilir misin? Bu salı bulmacasını ancak bir dahi 11 saniyede çözebilir!
Görselde pek çok emoji yer alıyor ve bunların hepsi birbirine benzemesiyle ön plana çıkıyor. Ancak resimdeki tek bir kişi diğerlerinden farklı gözüküyor. Benzer görünümlü onlarca kişiden birini diğerlerinden ayırmanız gerekiyor. Dikkatli bir zihin, saniyelerden içinde tuhaf olanı tespit edebiliyor. Cevap düşündüğünüz kadar basit olmadığı için soruyu cevaplamadan önce resme dikkatlice bakmalısınız.
16.05.2023 17:07 - Son Güncelleme: 16.05.2023 17:07
Zeka oyunları, basit bir bilmeceyi veya bir bulmacayı daha ilginç hale getiriyor. Çünkü bu zeka oyunları yaratıcı düşünmeyle çözülüyor. Bu bulmaca sayesinde diğerlerinden farklı olan kişiyi tespit etmeniz zaman alıyor. Bunun nedeni ise görselde birbirine benzeyen onlarca kişi olmasından kaynaklanıyor. Peki, diğerlerinden farklı olan kişiyi fark ettiniz mi? Haydi hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.
Tek farklı emojiyi kısa süre içinde bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca bakmanız gerekir.
HALA BULAMADINIZ MI?
Evet cevabı veriyoruz. Diğer kişilerden farklı olan emoji 4. sıra ve 4. kolondadır.