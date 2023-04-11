Fiyatlar yarıya kadar indi! 14'lü ped 29,50'ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!
Pazartesi gelir gelmez A101 marketlerinin yeni indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta bambaşka! Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye her hafta bir çok üründe indirimler uygulayan A101 zincir marketleri 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. İşte haftanın yeni kataloğu.
11.04.2023 09:20 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:20
A101'ün yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 3 farklı çeşit ped 29,50'ye satışa çıktı. İşte A101'in 10-14 Nisan 2023 indirimli fiyat listesi...