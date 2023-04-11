RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Fiyatlar yarıya kadar indi! 14'lü ped 29,50'ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

Fiyatlar yarıya kadar indi! 14'lü ped 29,50'ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

Pazartesi gelir gelmez A101 marketlerinin yeni indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta bambaşka! Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye her hafta bir çok üründe indirimler uygulayan A101 zincir marketleri 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. İşte haftanın yeni kataloğu.

11.04.2023 09:20 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:20
Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

A101'ün yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 3 farklı çeşit ped 29,50'ye satışa çıktı. İşte A101'in 10-14 Nisan 2023 indirimli fiyat listesi...

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Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

Yöremce İri Kuru Fasulye : 35, 50

Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

Banvit Piliç Büfe Sucuk: 21,25

Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

Bebelac 3 Devam Sütü: 94,90

Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri... Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu!

Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52 Adet: 27,95

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