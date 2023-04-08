Fiyatlar düştü! 38.50 TL'ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geldi! 50 TL'ye satılan 1 litrelik yalar bu aya özel 38 liraya düştü. İşte güncel yağ fiyatları.
08.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:48
Ayçiçek yağı fiyatları indirime girmesiyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Migros, ŞOK, A101, BİM ve birçok zincir market nisan ayına özel indirimlerini peş peşe sıraladı. İşte 38.50 TL'den başlayan fiyatlarla marka marka yağ fiyatları...