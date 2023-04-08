RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Fiyatlar düştü! 38.50 TL'ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Fiyatlar düştü! 38.50 TL'ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geldi! 50 TL'ye satılan 1 litrelik yalar bu aya özel 38 liraya düştü. İşte güncel yağ fiyatları.

takvim.com.tr
08.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:48
Fiyatlar düştü! 38.50 TL’ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Ayçiçek yağı fiyatları indirime girmesiyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Migros, ŞOK, A101, BİM ve birçok zincir market nisan ayına özel indirimlerini peş peşe sıraladı. İşte 38.50 TL'den başlayan fiyatlarla marka marka yağ fiyatları...

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Fiyatlar düştü! 38.50 TL’ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

1 LT ayçiçek yağı 38.50 TL

Fiyatlar düştü! 38.50 TL’ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt 78,95 Lira

Orkide Ayçiçek Yağı 4 lt 144,90 Lira

Fiyatlar düştü! 38.50 TL’ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Yudum Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 152,90 Lira

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 lt 69,75 Lira

Fiyatlar düştü! 38.50 TL’ye ayçiçek yağı! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet 139.90 TL

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