Filenin Sultanları ile ABD arasındaki voleybol maçı, yalnızca oyunuyla değil, tribünlerdeki coşkuyla da hafızalara kazındı. Maç boyunca ekranlara yansıyan görüntüler arasında en çok konuşulanlar arasında Türk bayraklı genç bir kızın sevinçle zıpladığı an oldu. Bu coşkulu anları yaşayan kişinin Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı. Peki, Nazlıcan İrem Köroğlu kimdir? Nazlıcan İrem Köroğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Filenin Sultanları'nın kazandığı maçın ardından en çok konuşulan kızın kim olduğu ortaya çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi. Milliler, Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.
FİLENİN SULTANLARI KAZANDI O KONUŞULDU
Maç yalnızca oyunuyla değil, tribünlerdeki coşkuyla da hafızalara kazındı. Maç boyunca ekranlara yansıyan görüntüler arasında en çok konuşulanlar arasında Türk bayraklı genç bir kızın sevinçle zıpladığı an oldu.