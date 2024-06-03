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Filenin Sultanları kazandı en çok o konuşuldu! Sevinçle zıplayan o kızın Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları ile ABD arasındaki voleybol maçı, yalnızca oyunuyla değil, tribünlerdeki coşkuyla da hafızalara kazındı. Maç boyunca ekranlara yansıyan görüntüler arasında en çok konuşulanlar arasında Türk bayraklı genç bir kızın sevinçle zıpladığı an oldu. Bu coşkulu anları yaşayan kişinin Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı. Peki, Nazlıcan İrem Köroğlu kimdir? Nazlıcan İrem Köroğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:11 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:36
Filenin Sultanları kazandı en çok o konuşuldu! Sevinçle zıplayan o kızın Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı 1

Filenin Sultanları'nın kazandığı maçın ardından en çok konuşulan kızın kim olduğu ortaya çıktı.

Filenin Sultanları kazandı en çok o konuşuldu! Sevinçle zıplayan o kızın Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi. Milliler, Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.

Filenin Sultanları kazandı zıplarken frikik verdi!

Filenin Sultanları kazandı en çok o konuşuldu! Sevinçle zıplayan o kızın Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı 3

FİLENİN SULTANLARI KAZANDI O KONUŞULDU

Maç yalnızca oyunuyla değil, tribünlerdeki coşkuyla da hafızalara kazındı. Maç boyunca ekranlara yansıyan görüntüler arasında en çok konuşulanlar arasında Türk bayraklı genç bir kızın sevinçle zıpladığı an oldu.

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