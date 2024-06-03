Filenin Sultanları kazandı en çok o konuşuldu! Sevinçle zıplayan o kızın Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları ile ABD arasındaki voleybol maçı, yalnızca oyunuyla değil, tribünlerdeki coşkuyla da hafızalara kazındı. Maç boyunca ekranlara yansıyan görüntüler arasında en çok konuşulanlar arasında Türk bayraklı genç bir kızın sevinçle zıpladığı an oldu. Bu coşkulu anları yaşayan kişinin Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıktı. Peki, Nazlıcan İrem Köroğlu kimdir? Nazlıcan İrem Köroğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...