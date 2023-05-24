Fenerbahçeli futbolcular arasında Alex De Souza’yı bulabilir misin? 7 saniyede göremeyenler çıldırıyor!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yer aldığı optik illüzyon testi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Test keskin gözlere sahip futbolseverlerin sadece 5 saniyede yıldız futbolcuyu bulabileceğini belirtiyor. Ancak şunu hemen belirtelim ki testte sadece çok az kişi başarılı sonuca ulaşabildi. Şimdi sizleri Fenerbahçe'nin 2007-2008 yılları arasındaki futbolcularının arasına saklanmış Alex De Souza'yı bulmanız için fotoğrafla baş başa bırakıyoruz.