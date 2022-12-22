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Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan 'Vay be' dedirtecek sır!

Hem evinizi sıcacık yapacak hem de sizi fatura derdinden kurtaracak mükkemel bir yöntem bulunuyor.

takvim.com.tr
22.12.2022 11:18 - Son Güncelleme: 22.12.2022 11:18
Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

Kaloriferinizin iyi ısı yaymadığını düşünüyorsanız bu yöntem sizi kurtaracak. Kaloriferlerinizin soba gibi ısı yaymasını sağlayacak bu küçük ipucuyla hem faturalarınız düşecek hem de eviniz sıcacık olacak. İşte tesisatçıların gizli sırrı ve kış aylarının kurtarıcısı olan o yöntem...

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Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

Kaloriferinizin iyi yanmamasından şikayetçiyseniz kolaylıkla bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.

Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

TESİSATÇILARIN SAKLADIĞI SIR

Radyatörler daha ısı yaysın istiyorsanız bir karton alın ve peteğin genişliği kadar kesin. Kestiğiniz kartonun üzerine bir kaç kat alüminyum folyo ile kaplayın. Radyatör ile duvar arasına koyun böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek sıcaklık direkt odaya yansıyacak. Bu aynı zamanda faturanızda da ciddi düşüşler yaşanmasını sağlayacak.

Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

YÜKSEK DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanın.

Evin dış cephe yalıtımı ile yüzde 50'ye kadar sıcaklık tasarrufu sağlarsınız.

Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve yalıtım malzemesi kullanın

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