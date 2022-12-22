Faturanız yüzlerce TL iniyor! Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Tesisatçılardan 'Vay be' dedirtecek sır!
Hem evinizi sıcacık yapacak hem de sizi fatura derdinden kurtaracak mükkemel bir yöntem bulunuyor.
22.12.2022 11:18 - Son Güncelleme: 22.12.2022 11:18
TESİSATÇILARIN SAKLADIĞI SIR
Radyatörler daha ısı yaysın istiyorsanız bir karton alın ve peteğin genişliği kadar kesin. Kestiğiniz kartonun üzerine bir kaç kat alüminyum folyo ile kaplayın. Radyatör ile duvar arasına koyun böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek sıcaklık direkt odaya yansıyacak. Bu aynı zamanda faturanızda da ciddi düşüşler yaşanmasını sağlayacak.