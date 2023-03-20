Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Gördüğünüz tüm padişah resimlerini unutun! Gerçeğiyle arasında dağlar kadar...
Altı asır boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı padişahlarının portlerini her birimiz tarih kitaplarından hatırlıyoruz. Çoğu padişahın portresi 18 ve 19. yüzyılda çizildi. Konstantin Kapıdağlı Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar gelen tüm padişahların portresini tek tek çizdi. Son olarak Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresinin farklı bir versiyonunu çizdi. Bu portrelerin tarih kitaplarında gördüklerimizden çok farklı olduğunu göreceksiniz.
20.03.2023 15:59 - Son Güncelleme: 20.03.2023 15:59
Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Gördüğünüz tüm padişah resimlerini unutun. Gerçeğiyle arasında dağlar kadar fark var. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı. Resimlerin görsel kalitesiyle hayran bile kalacaksınız. Tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portleriyle bu portreler arasındaki farklar gerçeğin ötesine geçiyor.