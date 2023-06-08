F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: O uçak listeye birinci sıradan giriş yaptı

Amerikan yapımı F35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.