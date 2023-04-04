RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Amerikan yapımı F35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.

04.04.2023 08:44 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:44
F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Dünyadaki en güçlü savaş uçakları hakkında birçok farklı detay ve kriter göz önüne alınıyor. ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri bu kapsamda merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçaklarının özellikleri ise duyanları şaşırtıyor. En gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları askeri teknolojideki en son yenilikleri içerisinde barındırıyor. Şimdi bu uçakların merak edilen özelliklerini sizlere tek tek anlatacağız.

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F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Hız ve Manevra Kabiliyeti

Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemlidir. En hızlı savaş uçağı olarak F-15E Strike Eagle, 2.5 Mach hıza kadar ulaşabilirken, en manevra kabiliyetli savaş uçağı olarak F-22 Raptor gösterilebilir.

F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Silah Sistemi ve Füze Kapasitesi

Savaş uçaklarının silah ve füze kapasitesi de önemli bir ölçüttür. Bu ölçütte en yüksek puana sahip savaş uçağı olarak Su-35, 12 füze kapasitesi ile öne çıkıyor.

F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Görev Esnekliği

Savaş uçakları, farklı görevler için tasarlanabilirler. Bu nedenle, bir savaş uçağı için ne kadar çok amaçlı kullanım alanı varsa, o kadar avantajlı olur. Bu açıdan bakıldığında, F-35 Lightning II çok amaçlı kullanım alanlarına sahip bir savaş uçağıdır.

F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Uçuş Menzili ve Yakıt Kapasitesi

Savaş uçakları için uçuş menzili ve yakıt kapasitesi de önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. En uzun uçuş menziline sahip savaş uçağı olarak Su-35, 3600 km menzile sahiptir.

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