F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listenin başına demir attı! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...

Dünyadaki en güçlü savaş uçakları hakkında birçok farklı detay ve kriter göz önüne alınıyor. ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri bu kapsamda merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçaklarının özellikleri ise duyanları şaşırtıyor. En gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları askeri teknolojideki en son yenilikleri içerisinde barındırıyor. Şimdi bu uçakların merak edilen özelliklerini sizlere tek tek anlatacağız.