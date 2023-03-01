EYT'de 4 MADDE nedir? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, 1 Mart'ta mı? EYT'de kanun teklifi maddeleri içeriği ne, Meclis'te kabul edildi mi?
TBMM'de EYT görüşmeleri tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Milletvekillerinden peş peşe açıklamalar geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT'de 4 madde nedir, onaylandı mı? İşte detaylar.
EYT'de yer alan maddeler araştırılmaya başlandı. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de 4 MADDE nedir? EYT'de 4 maddenin içeriği ne, Meclis'te kabul edildi mi? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, 1 Mart'ta mı? İşte detaylar...
"ÖNEMLİ BİR REFORM"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır.
Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor.