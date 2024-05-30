Evinizin kapısından içeri bile sokmayın! Canını seven bunları ağzına sürmesin! Canan Karatay üstüne basa basa duyurdu

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme konusunda yaptığı önemli uyarılarla tanınan bir isim. Sağlıklı yaşam için beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmenin önemini vurgulayan Karatay, son açıklamasında dikkat etmemiz gereken bazı "çok zararlı" yiyecekleri sıraladı. İşte sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek o yiyecekler ve Karatay'ın önerileri...
Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanların bu besinlerden uzak durması gerektiğini vurguluyor. İşte evinizden içeri almamanız gereken o besinler...
🔴 Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler
🔴 Yapay tatlandırıcılar
🔴 Beyaz un
🔴 Margarin